Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in, Ankara'daki evinde intihar ederek yaşamına son verdiği belirlendi. İncelenen cep telefonu ve diğer verilerde, intihar yöntemlerine dair araştırmalar yaptığı tespit edildi. Olayda cinayet izine rastlanmadı.

İntihar yöntemlerini araştırdı

Yusuf Serdar Yücel, 3 Ocak günü Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinde ölü olarak bulunmuştu. 25 yaşındaki mühendis, yapılan otopsi sonucu sodyum nitrat içerek intihar ettiği belirlenmişti. Olayın ardından güvenlik güçleri, Yücel'in cep telefonunu incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, Yücel'in internet arama geçmişinde intihar yöntemleri ve ölümcül maddelerle ilgili kısa süre önce araştırmalar yaptığı belirlendi.

Cinayet izi ve zorla giriş olmadığı belirlendi

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporlara göre, Yücel'in vücudunda herhangi bir darp izi ya da cinayetle ilişkilendirilebilecek bir iz bulunmadı. Olay yeri incelemesinde de eve zorla girişin olmadığı, yalnızca Yücel’in yaşamına son verdiği tespit edildi. Polis, olayla ilgili olarak herhangi bir cinayet izine rastlamadığını açıkladı.