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Yapılan incelemelerde, Yücel’in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Yusuf Serdar Yücel’in cenazesi, memleketi Isparta’ya getirildikten sonra dün Sav ilçesinde ikindi namazını müteakiben defnedildi.

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Yücel’e ulaşamayan arkadaşları, polis nezaretinde çilingir yardımıyla Yücel’in evinin kapısını açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yücel’in hareketsiz şekilde yattığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara ’nın önemli savunma sanayi kuruluşlarından Roketsan ’da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulundu. Yücel’in arkadaşları, kendisinden uzun süre haber alamayınca durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi.

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