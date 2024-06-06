Tenis dünyasının en önemli turnuvalarından biri olan Roland Garros, çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Tek erkeklerde Novak Djokovic'in sakatlığı turnuvaya damga vurdu. Djokovic'in çekilmesiyle birlikte rakibi Norveçli tenisçi Casper Ruud, hükmen galibiyetle yarı finale yükseldi. Yarı final maçları 7 Haziran Cuma günü, final maçı ise 9 Haziran'da oynanacak.

Tek kadınlarda ise yarı final maçları 6 Haziran'da oynanacak, 2024 Fransa Açık Turnuvası'nın galibi ise 8 Haziran Cumartesi günü belli olacak.

Dört büyük turnuva

Tenis turnuvasında dört büyük turnuva olarak bilinen Grand Slam turnuvaları, yılın 4 farklı zamanında ve 4 farklı ülkede gerçekleşiyor. 2024 yılı Grand Slam turnuvalarının şimdiye kadar sadece biri gerçekleşti(Avustralya Açık), biri devam ederken(Fransa Açık) ikisinin tarihi ise henüz gelmedi.

Turnuva takvimi

Avustralya Açık - 14-28 Ocak

Fransa Açık(Roland Garros) - 20 Mayıs-9 Haziran

İngiltere Açık(Wimbledon) - 1-14 Temmuz

Amerika Açık - 26 Ağustos-8 Eylül