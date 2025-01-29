Roma - E. Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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E. Frankfurt ise Avrupa Ligi’nde başarılı bir performans sergiliyor. 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Alman temsilcisi, 16 puanla 2. sırada bulunuyor. Deplasmanda Roma’yı mağlup ederek zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor.

İtalyan ekibi Roma, Avrupa Ligi ’nde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 9 puanla 21. sırada yer alan Roma, bu maçta taraftarı önünde galip gelerek üst sıralara yükselmek istiyor.

Avrupa Ligi ’nde heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Roma , Stadio Olimpico’da Alman temsilcisi E. Frankfurt’u konuk edecek. Zorlu mücadele, 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak. Maçın hakemi Rade Obrenovic olacak.

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