Avrupa Ligi’nde heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Roma, Stadio Olimpico’da Alman temsilcisi E. Frankfurt’u konuk edecek. Zorlu mücadele, 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak. Maçın hakemi Rade Obrenovic olacak.
Roma evinde çıkış arıyor
İtalyan ekibi Roma, Avrupa Ligi’nde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 9 puanla 21. sırada yer alan Roma, bu maçta taraftarı önünde galip gelerek üst sıralara yükselmek istiyor.
E. Frankfurt liderliği bırakmak istemiyor
E. Frankfurt ise Avrupa Ligi’nde başarılı bir performans sergiliyor. 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Alman temsilcisi, 16 puanla 2. sırada bulunuyor. Deplasmanda Roma’yı mağlup ederek zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor.
Roma - E. Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 30 Ocak 2025, Perşembe
- Saat: 23.00
- Kanal: Tabii Spor 2
- Stadyum: Stadio Olimpico
- Hakem: Rade Obrenovic
- Yan hakem: J. Praprotnik, G. Kordez