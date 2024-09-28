İtalya'nın en prestijli liglerinden biri olan Serie A'da heyecan dolu bir karşılaşma daha yaşanacak. 6. hafta mücadelesinde Roma, Venezia'yı konuk ediyor. Stadio Olimpico'da oynanacak bu kritik maç, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Hakem R. Abisso'nun yöneteceği maçta, yan hakemler N. Pagliardini ve D. Palermo da görev alacak.

Maçın detayları

Tarih ve Saat:

Tarih: 29 Eylül 2024, Pazar

Saat: 16.00 (TSİ)

Stadyum:

Yer: Stadio Olimpico, Roma

Hakem:

Ana Hakem: R. Abisso

Yan Hakemler: N. Pagliardini, D. Palermo

Roma'nın durumu

Roma, sezonun başından beri gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. José Mourinho yönetimindeki ekip, ligdeki önceki maçlarından önemli puanlar toplayarak iddiasını sürdürmekte. Bu maç, Roma'nın üst sıralardaki hedefleri için büyük bir fırsat olacak.

Venezia'nın hedefleri

Venezia, ligdeki zorlu rakiplerle mücadele ederken her puanın değerini biliyor. Bu sezon daha önceki maçlarda gösterdiği çaba, Roma karşısında da devam ederse, sürpriz bir sonuç elde edebilir.