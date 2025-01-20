Torbalı Belediyesi, ilçedeki Roman vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla tarihi bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in eşit yurttaşlık ilkesine dayanan çalıştayda; barınma, eğitim, ayrımcılık gibi pek çok önemli konu tartışıldı.

İlk Roman çalıştayı yoğun katılım ile gerçekleşti

Torbalı, önemli bir ilke imza atarak, ilçede yaşayan Roman vatandaşların sorunlarına odaklanan bir çalıştay düzenledi. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in öncülüğünde gerçekleşen etkinlik, büyük bir katılım ile tamamlandı. Çalıştayda, yerel yönetimin desteğiyle, Roman vatandaşların yaşadığı zorluklar ele alındı ve çözüm yolları üzerinde tartışıldı. Katılımcılar arasında Torbalı Belediye Başkan Vekili Ertan Çelik, CHP Torbalı İlçe Başkanı Şengül Babacan, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe ve REDI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Baysak gibi isimler yer aldı.

Başkan Demir: "Eşitlik ve temsil hakkını savunacağız"

Çalıştayda yaptığı konuşmada Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Roman vatandaşların eşit yurttaşlık hakları için mücadele ettiklerini belirterek, "Bugün burada, eğitimden barınmaya, ayrımcılıktan sosyal dışlanmaya kadar birçok sorunu masaya yatırıyoruz. Torbalı’da her kesimin temsil hakkını savunarak, Roman kardeşlerimizle olan bağımızı daha da güçlendireceğiz" dedi.

Birlikte güçlü adımlar atılacak

Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gilgil de çalıştayda yaptığı açılış konuşmasında, “Bugün burada Roman vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları dinliyoruz ve çözüm önerileri üzerinde tartışıyoruz. Bu çalıştay ile ilçemizde yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Katılımlarınız için teşekkür ederim” dedi.

İzmir İl Başkan Yardımcısı Karameşe’den sert eleştiriler

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe, çalıştayda yaptığı konuşmasında, Roman vatandaşların hala dışlanmaya devam ettiğini belirtti. "Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman Roman vatandaşlarımızın yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Mevcut iktidar, sadece sorunları halı altına süpürme yolunu tercih etti. Ancak Roman vatandaşları AKP’ye verdiği ders, en büyük cevaptır" ifadelerini kullandı.

REDI Türkiye’den çözüm süreci başlatılacak

Çalıştayda söz alan REDI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Baysak, “Bugün burada birlikte hareket ederek, Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi için bir süreç başlatıyoruz. Torbalı Belediyesi'nin bu yaklaşımı, tüm yerel yönetimler için örnek teşkil edecektir” dedi. Baysak, ayrıca REDI Türkiye'nin gerçekleştirdiği çalışmaları da katılımcılara sunum şeklinde aktararak, çözüm önerileri hakkında bilgiler verdi.