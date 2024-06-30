Kiraz Mevsimi dizisiyle arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, dün Alaçatı'da bir mekanda görüntülendi. Set yorgunluklarını atmak için Alaçatı'da tatil yapmayı tercih eden çift, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hayranlarına ilgisiz kalmadılar

Tatilde oldukları sürede, kendileriyle fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarını kırmayan çift, samimi davranışlarıyla dikkat çekti. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hayranlarıyla olan sıcak ve içten ilişkileri, mekandaki diğer tatilciler tarafından da takdirle karşılandı.

Alaçatı'nın güzel atmosferinde birlikte vakit geçiren Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, zaman zaman romantik anlar yaşadı. Çiftin birbirlerine olan sevgi dolu bakışları, tatilciler ve hayranları tarafından fark edildi.