İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'da hayata geçirdiği çeşitli projelerle Türkçe'nin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına önemli katkılarda bulunuyor.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Romanya Kültür Bakanlığı ve Romanya Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle yürütülen "Rehberim Türkçe Projesi" kapsamında, Romanya'daki müzelerde bulunan bilgi notları, basılı materyaller ve sesli rehberler, Yunus Emre Enstitüsü desteğiyle Türkçe'ye tercüme edilmeye başlandı.

Yılda yaklaşık bir milyon kişinin ziyaret ettiği Peleş Kalesi, projenin ilk durağı oldu.



Açılış ve plaket takma töreninin düzenlendiği programa, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Romanya Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mustafa Yıldız ve Peleş Kalesi Müdürü Narcis Dorin Ion katıldı. Programda, kurdele kesme töreninden sonra müzenin ziyaretçi girişine plaket takıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altan, özel ve önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, "Güzel dilimiz Türkçe'mizin bayrak taşıyıcılığını yapan Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'daki faaliyetlerine devam ediyor. Dünya üzerinde yaklaşık 300 milyon insan Türkçe konuşuyor. Bu proje ile birlikte Türk Dünyası'ndan Romanya'yı ziyaret eden herkes, müzeleri ve ören yerlerini sadece Türkçe ile gezebilecek. Temel atıldı ve Peleş Kalesi artık Türkiye'den ve Türkçe konuşulan ülkelerden gelen misafirlerini bu dilde ağırlıyor." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye ve Romanya arasındaki kültürel bağları güçlendirmeye gayret ediyoruz"

Mustafa Yıldız ise bu projeyi hayata geçirmekten gurur duyduklarını vurgulayarak, "Dünyada en çok konuşulan ve öğrenilen beşinci dil güzel dilimizi, Romanya'da Rumen dostlarımızın müze ve ören yerlerinde görmek, gelen turistlerin daha kolay bir şekilde bilgilenmesine katkı sağlamak ve kalıcı bir çalışma yapmak bizleri her zaman motive ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rotalarında ilk durağın, Kral I. Carol'un inisiyatifiyle inşa edilen Peleş Kalesi olduğunu hatırlatan Yıldız, "Basılı materyallerin ardından bir ay içerisinde sesli rehber hizmetine Türkçe de ilave edilecek. Hedefimiz, 2024 yılı sonuna kadar Romanya'nın belli başlı müze ve ören yerlerini Türkçeleştirmek olacak. Türkiye ve Romanya arasındaki kültürel bağları büyük bir emek ve samimiyetle kuruyor ve güçlendirmeye gayret ediyoruz." yorumunu yaptı.

Peleş Kalesi Müzesi Genel Müdürü Dr. Narcis Dorin Ion ise müzede Türk izlerinin var olduğunu, Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkilerin diplomasi ve kültürel anlamda çok iyi olduğunu ve bu ikili ilişkilerin gelişmesinde Yunus Emre Enstitüsünün rolünün önemli olduğunu belirtti.