ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın eski Başkan Ronald Reagan’ın konuşmasını çarpıttığı iddiasıyla gümrük vergisini yüzde 10 artırdığını duyurdu. Trump, “Gerçekleri çarpıttılar, düşmanca davrandılar” ifadelerini kullandı.

Trump’tan Kanada’ya sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Ronald Reagan’ın konuşmasını çarpıttığını iddia ettiği reklam kampanyasına tepki göstererek yeni bir ekonomik yaptırım kararı aldı. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Kanada’ya uygulanan gümrük vergisini yüzde 10 oranında artırdığını açıkladı.

Trump, “Kanada’nın Ronald Reagan’ın gümrük politikalarıyla ilgili ifadelerini manipüle ettiği sahte reklam, düşmanca bir davranıştır. Gerçekleri ciddi şekilde çarpıttılar, bu nedenle Kanada’ya uygulanan gümrük vergisini yüzde 10 artırıyorum” dedi.

“Sahtekarlık yaptılar”

Trump, Kanada’nın eylemini “sahtekarlık” olarak nitelendirerek, bu davranışın ABD’ye ekonomik zarar verme amacı taşıdığını söyledi:

“Kanada, yıllardır ABD’ye zarar vermek için yüksek gümrük tarifelerini bir baskı aracı olarak kullandı. Şimdi de Ronald Reagan’ın mirasını çarpıtarak kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyorlar.”

Trump ayrıca, ABD’nin artık “kendi ulusal güvenliğini ve ekonomisini koruma konusunda daha kararlı olduğunu” vurguladı.

Reagan Vakfı’ndan doğrulama

Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü de Ontario hükümeti tarafından hazırlanan reklamın “aldatıcı” olduğunu doğruladı. Vakıf, reklamda Reagan’ın 1987’de yaptığı “Özgür ve Adil Ticaret Konusunda Ulusa Sesleniş” konuşmasının izin alınmadan düzenlendiğini ve bağlamının çarpıtıldığını duyurdu.

Vakfın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bu reklam, Başkan Reagan’ın sözlerini tahrif ederek yanlış bir izlenim yaratmaktadır. Hukuki adımlar atmayı değerlendiriyoruz.”

Ticaret müzakereleri durduruldu

Trump, bu olayın ardından Kanada ile yürütülen tüm ticaret müzakerelerini askıya aldığını da hatırlattı. “Bu tür aldatıcı davranışlar, ABD’nin müzakere masasında yer almasını imkânsız kılıyor,” diyen Trump, “ülkesinin çıkarlarını korumak için tarifeleri stratejik bir silah olarak kullanmaya devam edeceğini” vurguladı.