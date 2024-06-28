Bu fotoğraf, Portekizli yıldızın 2005 yılında hayatını kaybeden babasına olan benzerliği nedeniyle büyük ilgi gördü. Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro da bu benzerlik karşısında sessiz kalmayarak dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Benzerlik şaşırttı
"Röportaj Adam" Mahsun Karaca, Türkiye-Portekiz maçını izlerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. Fotoğrafta Cristiano Ronaldo ile aynı karede yer alan Karaca, kısa sürede binlerce kişi tarafından Ronaldo'nun babasına benzetildi. Bu benzerlik, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı buldu.
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda Mahsun Karaca'nın fotoğrafını paylaşarak, "Çok benzer" notunu düştü.
İşte o paylaşım...
Editör: Sedef Didem Ezme