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İşte o paylaşım...

MasterChef Mehmet şef ilk kez açıkladı! Eli neden sürekli cebinde?

MasterChef Mehmet şef ilk kez açıkladı! Eli neden sürekli cebinde?

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda Mahsun Karaca'nın fotoğrafını paylaşarak, "Çok benzer" notunu düştü.

" Röportaj Adam " Mahsun Karaca , Türkiye-Portekiz maçını izlerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. Fotoğrafta Cristiano Ronaldo ile aynı karede yer alan Karaca, kısa sürede binlerce kişi tarafından Ronaldo'nun babasına benzetildi. Bu benzerlik, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı buldu.

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