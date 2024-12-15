Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, sadece sahadaki başarılarıyla değil, aynı zamanda göz kamaştırıcı lüks harcamalarıyla da adından söz ettiriyor. Suudi Arabistan Ligi'nin önde gelen kulüplerinden Al Nassr'da forma giyen 39 yaşındaki yıldız, lüks yaşamına bir yenisini daha ekledi: 73 milyon dolara yeni bir jet satın aldı.

Jet satın aldı

Ronaldo, önceki Gulfstream G200 modelini 20 milyon sterline satarken, yeni jetinin tam 73 milyon dolar değerinde olduğunu duyurdu. "LX-GOL" koduna sahip jet, dış kısmı karbon fiber ile kaplanmış olup, 19 kişilik dev bir yaşam alanı sunuyor. Uçak, saatte 983 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Jetin tasarımında ise Cristiano Ronaldo'ya özel birçok detay yer alıyor: "CR7" logosu, futbolcunun gol sevincini simgeleyen unsurlar ve imzası, uçağın pek çok noktasında gözler önüne seriliyor.

Futbolun en çok kazanan isimlerinden biri

Dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Ronaldo'nun bu devasa harcaması, onun sadece sahadaki değil, yaşam tarzındaki lüksüyle de dikkat çekiyor. 73 milyon dolarlık jet, futbolcunun gösterişli yaşamının bir simgesi haline geldi.