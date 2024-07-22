Rönesans Holding, Rabobank Türkiye'nin tüm hisselerini satın almak için Rabobank International Holding B.V. ile anlaşma imzaladı. Anlaşma, düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Rönesans Holding finans sektörüne adım atıyor

Rönesans Holding, Rabobank International Holding B.V. ile yaptığı anlaşma sonucunda Rabobank Türkiye’nin tüm hisselerini satın alacak. 2014 yılından bu yana Türkiye'de büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank A.Ş., bu anlaşma ile Rönesans Holding’in bünyesine katılacak. İşlemin tamamlanması için düzenleyici kurumların onayı bekleniyor.

Faaliyet alanlarına finans sektörü ekleniyor

İnşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve endüstriyel yatırımlar gibi beş ana faaliyet kolunda hizmet veren Rönesans Holding, bu satın alma ile faaliyet alanlarına finans sektörünü de eklemiş olacak. Yabancı ortaklıklar ve uluslararası finansman yaratma kabiliyetiyle tanınan Rönesans Holding, Nisan 2024’te gerçekleştirdiği ilk halka arz ile grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ı halka açmıştı.

Hukuki danışmanlık ve işlem süreci

GKC Partners’ın hukuki danışmanlık yaptığı bu işlem, düzenleyici kurumların onayının ardından tamamlanacak. Bu satın alma, Rönesans Holding’in büyüme stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Rabobank Türkiye'nin geleceği

Rönesans Holding'in bu satın alma ile Türkiye finans sektöründe daha aktif bir rol oynaması bekleniyor. Rabobank Türkiye’nin büyük ölçekli kurumsal müşteri portföyü, Rönesans Holding’in genişleyen iş hacmine önemli katkılar sağlayacak.