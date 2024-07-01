İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding ve TotalEnergies'in 2023 yılında Rönesans Enerji'de gerçekleştirdiği ortaklık, EMEA Finance tarafından düzenlenen Project Finance Awards 2023'te ödül aldı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, global ortakları GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies ve grubun azınlık hissedarlarından Dünya Bankası kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile Türkiye'ye 8 milyar avronun üzerinde yatırım yapan Rönesans Holding, etkinlikte "Orta ve Doğu Avrupa'daki En İyi Enerji Anlaşması" (Best Energy Deal) ödülüne layık görüldü.

Stratejik büyüme alanı olarak gördüğü yenilenebilir enerjide 2023 yılında TotalEnergies ile ortaklık gerçekleştiren Rönesans Holding, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük iş ortaklıklarından birine imza atmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Grup Başkanı Emre Hatem, TotalEnergies'in yenilenebilir enerji alanında büyümek için Türkiye'yi ana ülkelerden biri, Rönesans Enerji'yi ise iş ortağı olarak seçmesinin çok önemli ve değerli olduğunu belirtti.

- "Sektörün en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olmayı hedefliyoruz"

Bu güç birliğinin Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında bugüne kadar yapılmış en büyük iş ortaklıklarından biri olduğunu kaydeden Hatem, "Bu ortaklığın Rönesans Holding için olduğu kadar, enerji sektörü ve Türkiye için de çok önemli bir gelişme olduğunu EMEA Finance'ten aldığımız ödülle bir kez daha görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Hatem, "Ortaklık sonrasında sektörün en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olma hedefiyle yatırımlarımıza da hız verdik. Rönesans Enerji olarak 2028 yılına kadar 2 bin megavattlık yeşil enerji yatırımı yapmayı planlıyoruz. İnşaatına başladığımız ve geliştirmekte olduğumuz projelerle ilk etapta 2026 sonunda 726 megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Beş yıl içinde Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı'na göre hedeflenen yeşil enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 7 ila 10'unu Rönesans Enerji olarak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rönesans Holding, EMEA Finance tarağından düzenlenen Achievement Awards 2022'de de Rönesans Sağlık Yatırım'ın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) sağlık altyapı yatırımlarında kullanmak üzere aldığı 75 milyon avroluk uzun vadeli finansmanla "En Başarılı Uzun Vadeli Finansman" ödülünün sahibi olmuştu.