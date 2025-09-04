Kuşadası’nda uzun yıllar yaşamış, Türkiye’nin ve özellikle Kuşadası’nın doğal güzelliklerini korumak için büyük emek vermiş olan İngiliz çevre gönüllüsü Rosemary Baldwin anısına açılan Rosemary Anı Evi, yapılan teknolojik bir yenilikle ziyaretçilerine daha etkileyici bir deneyim sunmaya başladı.

Rosemary Anı evinde daha önce yer alan plastik heykelin yerine, robot teknolojileri uzmanı ve android heykeller üzerine çalışmalar yapan Adil Çelik tarafından tasarlanan Rosemary Baldwin’in insansı robotu yerleştirildi. Baldwin’in arşiv fotoğraflarının titizlikle incelenmesinden sonra bir buçuk aylık çalışma sonucunda gerçeğine en yakın şekilde tasarlanan robot, hem yüz ifadeleri hem de belirli vücut hareketleriyle dikkat çekiyor. Ziyaretçilere selam da veren insansı robotla, Baldwin’in hatırasını daha canlı ve etkileyici bir biçimde yaşatmak hedefleniyor.

“DAHA ÖNCE DE AŞIK VEYSEL’İN İNSANSI ROBOTUNU TASARLAMIŞTIM”

Projeyi hazırlayan Adil Çelik, “32 yıl önce insansı robotlar tasarlamaya başladım. Bu alandaki çalışmalarımla Türkiye’yi dünyaya tanıtmayı amaçladım. Daha önce de Aşık Veysel’in bire bir insansı robotunu tasarlamıştım. Lady Rosemary Baldwin projesi bana önce bir heykel projesi olarak geldi. Fakat ben daha etkileyici olacağını düşünerek çalışmaların insansı robot olarak yapılmasını teklif ettim. Geri dönüşlerin olumlu olmasıyla ortaya teknolojik ve dikkat çekici bir proje çıktı” dedi.

Kuşadası Belediyesi Müzeler Sorumlusu Ersin Serçek ise proje hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Lady Rosemary Baldwin’in anısını daha canlı ve gerçekçi bir şekilde yaşatmak istedik. Adil Çelik’in emeğiyle hayata geçen bu özel proje, Rosemary Anı Evi’ni ziyaret edenler için unutulmaz bir deneyim olacak. Artık gelen herkesi Lady Rosemary kendisi karşılıyor. Bu değerli çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.”