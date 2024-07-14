Bursa Valiliği'nin oluru ile kültürel amaçlı rota ilan edilen 'Rota Myrleia'da Mudanya Belediyesi'nin organizasyonuyla başlatılan yürüyüşlerde 20 kilometrelik parkur tamamlandı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde orta zorluk seviyesindeki doğa yürüyüşü Eşkel Sahili'nden başladı.

Kırsal mahallelerden Mesudiye'de Bakış Tepe'ye kadar 7,3 kilometrelik yapılan yürüyüşe, bu kez Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da eşlik etti.

"Neredesin Hylas?" sloganıyla yapılan yürüyüşte doğa severlerle birlikte, doğal ve tarihi güzellikleri de yakından görme fırsatı yakalayan grup, Marmara'nın sonsuz maviliğine de tanıklık etti.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında başlatılan ve Pazar günleri gerçekleştirilen yürüyüşlerde Rota Myrleia'nın toplamda 20 kilometrelik yürüyüş rotasını tamamladıklarını belirten Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, doğanın güzellikleri ve huzurunun keşfedileceği Rota Myrleia’yı kapsayan trekking ve bisiklet rotalarında da etkinliklerinin devam edeceğini duyurdu.