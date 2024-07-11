Rotary Bölge 2440 Federasyonu, 2024-2025 dönemi için "Barış ve Dayanışma Yılı" ilan etti. Federasyonun başkanı Mert Korur liderliğinde yapılan İzmir Basın Toplantısı'nda, yeni dönemde gerçekleştirilecek projeler ve hedefler tanıtıldı. Özellikle, Uluslararası Başkanın da katılımıyla düzenlenecek İstanbul Barış Merkezi'ndeki Barış Konferansı ön plana çıktı.

İstanbul'da bir araya geliyorlar

Rotary Bölge 2440 Federasyonu'nun 2024-2025 dönemindeki odak noktası, İstanbul Barış Merkezi'nde düzenlenecek olan Barış Konferansı oldu. Bu etkinlik, uluslararası düzeyde barış ve anlayışın yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Uluslararası Başkanın katılımıyla gerçekleşecek konferans, federasyonun barış ve dayanışma misyonunun önemli bir göstergesi olacak.

BAU Rotary Barış Merkezi, Otto-Fran Walter tarafından kuruldu ve her yıl 40 öğrenciye barış ve çatışma çözümü konularında eğitim veriyor. Bu merkez, dünya genelinde barış elçilerinin yetiştirilmesine önemli katkılar sağlıyor.

Atatürk Barış Bursu ile barışa destek

Rotary Bölge 2440 Federasyon Başkanı Mert Korur'un açıklamalarına göre, federasyon her yıl bir öğrenciye Atatürk Barış Bursu verecek. Bu burs, öğrencilere Atatürk'ün barış ve birlik ilkelerini yaşatarak barış çalışmalarına katkıda bulunmaları için destek sağlayacak.

Toplumsal sorumluluk projeleri

Federasyon, çocuk felci ile mücadelede sona gelindiğini belirterek, Afganistan ve Pakistan'da devam eden aşılama çalışmalarını sürdüreceklerini duyurdu. Ayrıca, organ bağışı farkındalığı çalışmalarını da daha ileri bir noktaya taşıyacaklarını ve Kahramanmaraş Depremi'nin ardından yürütülen çalışmaları dönem boyunca devam ettireceklerini vurguladılar.