Rotary 2440. Bölge Federasyonu, 2024-2025 hizmet yılının başlangıcını anlamlı bir ziyaretle kutladı. 1 Temmuz’da başlayan yeni dönemde, Türk Rotaryenleri, her yıl olduğu gibi ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etti. Anıtkabir’de gerçekleştirilen tören, yüzlerce Rotaryen, Rotaract ve Interact Kulübü üyelerinin katılımıyla coşkulu geçti.

Anıtkabir’de anlamlı tören

Anıtkabir ziyaretindeki tören, Aslanlı Yol’da yürüyüşle başladı. Atatürk'ün mozolesine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilerek Anıtkabir özel defteri imzalandı. Anı defterine yazılan notlarda, Atatürk’e duyulan saygı ve minnetin yanı sıra, yeni dönemde gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verildi.

Yeni dönem için "barış" vurgusu

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Mert Korur, yeni dönemin "Barış" vurgusuyla başladığını belirtti. Korur, "Atatürk'ün bize miras bıraktığı değerlere bağlı kalarak, barışı ve toplumsal huzuru yaygınlaştırmak için çalışacağız. Bu bağlamda, Atatürk Barış Bursu öncelikli projelerimiz arasında yer alacak" dedi.

Önemli isimlerin katılımı

Anıtkabir ziyaretine katılan diğer önemli isimler arasında 2420. Bölge Federasyonu Dönem Başkanı İlter Ergürbüz ve Suzan Ergürbüz, 2430. Bölge Federasyonu Dönem Guvernörü Kerem Muradi ve Pınar Muradi, 2440. Bölge Federasyonu Dönem Guvernörü Mert Korur ve Özlem Korur yer aldı.

Ata’yı ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Rotaryenler, Anıtkabir’den ayrılırken yeni döneme dair motivasyonlarının ve kararlılıklarının yüksek olduğunu belirttiler. Rotary 2440. Bölge Federasyonu, 2024-2025 hizmet yılı boyunca barış, eğitim, sağlık ve çevre konularında çeşitli projeler yürütmeyi planlıyor.