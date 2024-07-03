RTÜK, 22 Mayıs tarihli kararında Açık Radyo’ya, idari para cezası ve Açık Gazete programının yayınına beş gün durdurma cezası vermişti.

Kararın gerekçesi olaraksa Açık Radyo'nun sabah haber programı Açık Gazete'nin 24 Nisan'da yaptığı yayında, yayın hizmetleri, "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" ilkesini ihlal eden ifadelerin yer alması gösterilmişti.

Radyo'ya ihlalin bir yıl içinde tekrarı halinde, yayının on güne kadar durdurulacağı ve bir kez daha tekrarı halinde Açık Radyo’nun yayın lisansının iptal edileceği uyarısı iletilmişti.

Kararda, programa katılan konuğun kullandığı "Ermeni soykırımı" ifadesiyle ilgili, "söz konusu tehcir hareketine yönelik kullanılmasının hamasi ve tarafgir bir tutumun ürünü olduğu" değerlendirmesi yapılıyordu. Metinde "Ermeni 'soykırımı' ifadesi kullanılarak bir soykırım yapıldığı iddiasını kamuoyuna taşımak ve bu yönde algı oluşmasına fırsat vermek, asırlarca barış ve huzur içinde yaşamış olan Türk ve Ermeni halklarının ortak geçmişinin çarpıtılarak tarihten husumet çıkarılmasına hizmet edebilecektir" sonucuna varılıyordu.

Açık Radyo ise bu değerlendirmelerin "hatalı" olduğunu savunmuştu.

Radyo'nun kararla ilgili 28 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, "Anılan kararın hatalı değerlendirmeler neticesi verildiği açık olup kararla ilgili yargısal müracaatlar yapılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Açık Radyo'nun kuruluşundan bu yana düşünce ve ifade özgürlüğünü ve "bunun doğal bir sonucu olan basın özgürlüğünü" savunduğu vurgulanırken, karardaki değerlendirmelerin "evrensel hukuk ve gazetecilik ilkeleri doğrultusunda" kabulünün mümkün olmadığı belirtildi.

Bunun ardından para cezasını ödediği belirtilen Açık Radyo'nun Açık Gazete programının yayınını sürdürmesi üzerine, RTÜK yayın lisansını iptal etti.