Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’nda yaptığı açıklamalarda, medyada kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını ve aldıkları tarihi kararları anlattı.

Medyada şiddet ve toplumsal algı

Komisyon Başkanı Hulki Cevizoğlu, toplantının açılışında medyanın şiddet haberleri verirken kullandığı dilin toplumsal algılar üzerindeki etkisine dikkat çekti. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda eril bir dilin hâkim olduğunu belirten Cevizoğlu, medyanın bu konudaki rolünü masaya yatırdı.

"Kadına yönelik şiddet kırmızı çizgimizdir"

RTÜK Başkanı Şahin, kadına yönelik şiddet içeren içeriklere sıfır tolerans gösterdiklerini belirterek, “Kadına yönelik şiddetle ilgili aldığımız kararlar bizim kırmızı çizgimizdir” dedi. RTÜK’ün aldığı kararların eleştirilmesini haksızlık olarak değerlendiren Şahin, bu konudaki ilke kararlarının tarihi nitelikte olduğunu söyledi.

"Şiddet içeren yapımlar cezasız kalmıyor"

Şahin, RTÜK’ün kadına yönelik şiddet içeren dizi ve filmlere mutlaka ceza uyguladığını belirterek, “Üst Kurulumuz, farklı siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan bir yapıya sahiptir. Ancak kadına yönelik şiddetle ilgili aldığımız kararlar oy birliğiyle kabul edilmiştir” ifadelerini kullandı.

RTÜK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 8 maddelik bir ilke kararı yayımlayarak, şiddet içerikli yapımların önlenmesi için televizyon kanallarını yerinde bilgilendirmişti. Şahin, bu çalışmanın RTÜK tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı.