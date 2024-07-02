Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri'de yaşanan münferit bir olayın provokasyon girişimlerine yol açabileceği uyarısında bulundu. Gerçek olayın seyrini yanlış bilgilerin gölgeleri arasında kaybolabileceğine dikkat çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Devletimizin ilgili birimleri, söz konusu olaya ilişkin idari ve hukuki süreçleri titizlikle yürütmektedir. Bu süreçlerde ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır. Kamuoyunun, sosyal medya kaynaklı yanlış bilgilere itibar etmemesi ve yalnızca resmi açıklamalara güvenmesi son derece önemlidir.

"Sosyal medya manipülede önemli bir rol oynuyor"

Sosyal medya platformları, bilinçli olarak manipüle edilen bilgilerin yayılmasında maalesef önemli bir rol oynamaktadır. Medya kuruluşları, kaynağı belirsiz ve güvenilmez bilgilere yer vermekten kaçınmalıdır. Bu durum, ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden durumların önlenmesinde büyük önem taşımaktadır."