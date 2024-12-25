Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın yarın gerçekleşecek duruşması öncesinde medya kuruluşlarını duyarlı olmaya davet etti. Şahin, yayıncılık ilkelerine uymayan kuruluşlara yasal yaptırımların uygulanacağını ifade etti.

"Duyarlılık ve sorumluluk bekliyoruz"

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dava sürecine ilişkin medyadan sorumlu davranışlar beklediklerini vurguladı. Şahin şu ifadeleri kullandı:

"İlk soruşturma aşamasında yayıncılık ilkelerini zorlayan medyamızı, bu kez azami dikkatli olmaya ısrarla davet ediyorum. Amacımız gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Dosyaya giren gizlilik kapsamındaki delillerin ifşa edilmesi gibi sonucu akamete uğratacak tutumlardan kaçınılması şarttır."

"Etik ilkeler ve yasalara uyum şarttır"

RTÜK Başkanı, yayıncıların imzaladığı görsel işitsel medya etik ilkelerine uyulmasının önemine dikkat çekerek, "Bu ilkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır," dedi.

"İlkeli habercilerimize teşekkür ederim"

Şahin, açıklamasını sorumlu yayıncılara teşekkür ederek sonlandırdı:

"Önemle hatırlatır, ilkeli habercilerimize teşekkür eder, başarılar dilerim."