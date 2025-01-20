Son günlerde oyunculuk sektöründeki "tekelleşme" ve "kayrılma" iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Rekabet Kurulu’nun menajerlik ajanslarına yönelik başlattığı soruşturma ve iddiaların merkezinde sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren ve 50'den fazla ünlü ismin menajerliğini üstlenen ID İletişim yer alıyor. Şüphelerin arttığı bu süreçte, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"Masum olmayan birtakım şeyler"

Ebubekir Şahin, 24 TV’de yayınlanan “Arafta Sorular” programına katılarak sektördeki bu tartışmalı sürece dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Şahin, RTÜK olarak konuya dahil olduklarını belirterek, Rekabet Kurumu ve İstanbul Başsavcılığı ile yakın işbirliği içinde olduklarını ifade etti.

“Rekabet Kurumu, cast ajansları ve yapımcılarla ilgili denetim yaparken, biz de bildiklerimizi aktarıyoruz ve birikimimizi paylaşıyoruz” diyen Şahin, konuya dair hukuki denetimlerin sürdüğünü ve bu süreçte "masum olmayan birtakım şeylerin" gün yüzüne çıkabileceğini belirtti. Şahin, İstanbul Başsavcılığı'nın da bir soruşturma başlattığını vurguladı ve sonuçların ne olacağını merakla beklediklerini ifade etti.