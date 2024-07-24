Gelen eleştiriler üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu içerikle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK'ten sert açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Toplumumuzu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, bizi biz yapan inanç ve kültürel değerlerimizi hedef alan, kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonya, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor. Uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan 'Sosis Partisi: Gıdatopya' isimli animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkımızın tepkisini çekmektedir. Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır. Söz konusu izleme raporu ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Tepkiler büyüyor

"Sosis Partisi: Gıdatopya" animasyonuna yönelik tepkiler giderek artıyor. İzleyiciler, özellikle animasyonun cinsel içerikli sahnelerinin toplumun ahlaki ve kültürel değerlerine aykırı olduğunu belirterek, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Animasyonun +18 uyarısıyla yayınlanmasına rağmen, izleyiciler bu tür içeriklerin dijital platformlarda kolayca erişilebilir olmasından rahatsızlık duyduklarını ifade ettiler.

İşte izleyici yorumlarından bazıları...