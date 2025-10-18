RTÜK sokak röportajları için harekete geçti. Kurum Başkanı Ebubekir Şahin, özellikle YouTube ve sosyal medyada paylaşılan bazı sokak röportajlarının, “her şeyin kötüye gittiği” yönünde sistematik bir algı oluşturduğunu belirtti.

Şahin, “Benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkilerimizi sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Algı çalışmaları artış gösterdi”

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şahin, RTÜK İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılan analizlerde son dönemde bazı yayınların bilinçli biçimde yönlendirildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sokak röportajları adı altında bazı yayınların sistematik biçimde, röportajı yapan kişinin yönlendirme çabalarıyla ‘her şeyin kötüye gittiği’ yönünde algı oluşturma çalışmalarında artış olduğu tespit edilmiştir.”

“Eleştiri başka, karamsarlık dili başka”

RTÜK Başkanı Şahin, eleştirinin demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu ancak toplumsal moral ve umut duygusunu zedeleyen içeriklerin “ifade özgürlüğü” kapsamına girmediğini vurguladı.

“Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır. Eleştiri elbette demokrasinin vazgeçilmez unsurudur; ancak yapıcı eleştiriler ile sistematik karamsarlık dili aynı şey değildir.”

Şahin, RTÜK’ün daha önce de bu tür yayınlara yönelik uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak, toplumda umutsuzluk ve ayrışma yaratacak yayınlara müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

RTÜK: “Tüm yasal yetkilerimizi kullanacağız”

RTÜK Başkanı, kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren içeriklere karşı kararlı olduklarını belirtti.