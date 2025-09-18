RTÜK, “milli ve manevi değerlere aykırı” olduğu gerekçesiyle Disney, Prime Video, Netflix, HBO Max ve MUBI platformlarına üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "milli ve manevi değerlere aykırı" olduğu gerekçesiyle 5 dijital platformda yer alan bazı yapımlara üst sınırdan para ve katalogdan çıkarma cezası verdi. Disney, Prime Video, Netflix, HBO Max ve MUBI’ye yüzde 3 idari para cezası kesildi.

"Aile değerleri ön planda"

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, 5 dijital platformda yer alan bazı yapımlara üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2025 Aile Yılı kapsamında dijital medya ve televizyon içeriklerini aile değerlerine uygun hale getirmeyi, çocukları zararlı içeriklerden korumayı, Türk aile yapısını ve milli-manevi değerleri tehdit eden yapımlarla mücadele etmeyi sürdürüyor.”

Disney, Prime Video, Netflix, HBO Max ve MUBI’ye ceza

Disney: "All of Us Strangers" adlı filmde eş cinselliğin uzun sahnelerle olumlandığı ve aile değerleriyle çatışan içerikler yer aldığı gerekçesiyle Disney’e yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi.

Prime Video: "Those About To Die" dizisinde yer alan kanlı infaz ve eş cinsel ilişkilerin cinsellik içeren sahnelerle sunulması nedeniyle Prime Video’ya yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

Netflix: "Kobalt Mavisi" adlı filmdeki eş cinsellik özendiren sahneler nedeniyle Netflix’e yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi.

HBO Max: "Looking: The Movie" adlı filmde eş cinsellik ve çıplaklık sahnelerinin yoğun olarak kullanılması nedeniyle HBO Max’e müstehcenlik ve genel ahlakı ihlal gerekçesiyle ceza verildi.

MUBI: "Benedetta" adlı filmdeki pornografi düzeyine varan müstehcen içerikler nedeniyle MUBI’ye de yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

RTÜK’ün Yaptırımları Devam Edecek

RTÜK, dijital platformlarda aile yapısına ve milli-manevi değerlere zarar veren içeriklerle mücadeleyi sürdüreceğini belirtti. Yeni yaptırımlar ve denetimler, dijital içeriklerin daha dikkatli bir şekilde denetlenmesine zemin hazırlayacak.

