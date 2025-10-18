RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı sokak röportajı yayınlarının toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturduğunu belirterek, “Bu tür içeriklere asla izin vermeyeceğiz. Gerekli tüm yasal adımlar atılacak” dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokak röportajı yayınlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şahin, RTÜK olarak daha önce de bu konuda uyarılarda bulunduklarını hatırlatarak, “Bu tür yayınların toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sokak röportajlarıyla ilgili yapılan analizlerde bazı içeriklerin bilinçli yönlendirme içerdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Üst Kurulumuzun izleme ve değerlendirme uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda; ‘sokak röportajları’ adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile her şeyin kötüye gittiği yönünde algı oluşturma çalışmalarında artış olduğu tespit edilmiştir.

Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır.”