RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı sokak röportajı yayınlarının toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturduğunu belirterek, “Bu tür içeriklere asla izin vermeyeceğiz. Gerekli tüm yasal adımlar atılacak” dedi.
RTÜK’ten sokak röportajlarına sert uyarı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokak röportajı yayınlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Şahin, RTÜK olarak daha önce de bu konuda uyarılarda bulunduklarını hatırlatarak, “Bu tür yayınların toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.
“Sistematik karamsarlık dili kabul edilemez”
RTÜK Başkanı Şahin, sokak röportajlarıyla ilgili yapılan analizlerde bazı içeriklerin bilinçli yönlendirme içerdiğinin tespit edildiğini söyledi.
Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Üst Kurulumuzun izleme ve değerlendirme uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda; ‘sokak röportajları’ adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile her şeyin kötüye gittiği yönünde algı oluşturma çalışmalarında artış olduğu tespit edilmiştir.
Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır.”
Şahin, eleştirinin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulasa da, **“Toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan sistematik karamsarlık dili”**nin farklı bir amaç taşıdığını belirtti.
“Yasal yetkiler sonuna kadar kullanılacak”
RTÜK Başkanı, kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren ve halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere karşı müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek,
“Benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkilerimizi sonuna kadar kullanacağız”
ifadelerini kullandı.