Gezi Parkı eylemlerinin ardından başlatılan soruşturma ve davalar yeni bir aşamaya geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) yazı göndererek, eylemlerle ilgili bazı medya kuruluşlarının toplumsal olayların propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğunu savundu.

Gezi Parkı olayları, Türkiye'nin yakın tarihinde önemli bir dönüm noktasını oluşturmuştu. 2013 yılında, İstanbul'da başlayan bu eylemler, kısa süre içinde tüm ülke geneline yayıldı ve büyük bir toplumsal hareket hâlini aldı. Eylemlerin ardından, medya bu olaylara geniş yer vermiş, bazı yayın organları ise hükümetin tutumunu eleştiren yayımlar yapmıştı. Ancak, zamanla bazı medya organlarının bu eylemleri “legal gösterdiği” ve toplumsal olayları yaygınlaştırdığı ileri sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK'ten, “Gezi Parkı olaylarını legal gösterdiği” iddia edilen medya kuruluşlarının yayınlarını incelemesini ve kayıtlarının bir örneğini savcılığa göndermesini talep etti. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, RTÜK’ün hazırlayacağı dosya ulaştıktan sonra medya kuruluşlarının sorumluları savcılığa ifadeye çağrılabilecek.

Ünlü isimlerin ifadeleri ve yalan tanıklık soruşturması

Gezi Parkı eylemleriyle bağlantılı olarak, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım, geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla yargılanıyor. Soruşturma sürecinde, birçok ünlü isim tanık olarak ifade vermişti.

Tanıklık yapan isimler arasında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Ceyda Düvenci gibi ünlüler yer almıştı. Tanıklıklarında, Ayşe Barım tarafından yönlendirilmediklerini ve Mehmet Ali Alabora ile samimiyetlerinin olmadığını belirtmişlerdi.

Ancak, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na, savcılık tarafından “yalan tanıklık” suçlaması yöneltildi. İki ünlü ismin, Barım'ı kayıran ifadeler verdikleri ve gerçeğe aykırı beyanda bulundukları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatıldı.