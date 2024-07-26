Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, müzik kliplerinde ve radyo şarkılarında ahlaka aykırı içeriklerin artış gösterdiğini belirterek, bu tür içeriklerin düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müzik kliplerinde aşırı cinsel içerik ve çıplaklık unsurlarının yaygınlaşmasının, izleme uzmanları tarafından raporlandığını belirtti. Şahin, "Müzik kanalları, video kliplerinde ve radyo kanallarında argo ve küfürlü sözler içeren şarkıları sıkça yayınlamaktadır. Bu durum, inanç ve kültürel değerlerimize aykırı içerikler barındırıyor" dedi. Ayrıca, 6112 sayılı Kanun çerçevesinde, yayıncıların içeriklerini milli ve manevi değerlere uygun hale getirmeleri gerektiğini ve aksine yaptırımların uygulanabileceğini belirtti.