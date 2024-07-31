RTÜK, haftalık olağan toplantısında abonelik sistemiyle yayın yapan seç-izle platformlarına dair hazırlanan izleme raporlarını gündemine aldı. Ahlak dışı içeriğiyle tepki çeken "Sosis Partisi" adlı yapımın, Prime Video'nun ardından Netflix'te de katalogdan çıkarılmasına karar verildi.

BluTV ve MUBI'de yayınlanan Fransa ve Belçika ortak yapımı "Climax" filmi de rapora konu oldu. RTÜK, filmin birçok sahnesinde şiddet ve cinselliğin açık bir şekilde tasvir edildiğini, cinselliğin ensest ve eşcinsellik boyutuyla kurgulandığını, sigara, alkol, uyuşturucu ve argo dil kullanımının müstehcenlikle birlikte filmin her sahnesinde ön plana çıktığını tespit etti.

Kurul toplantısında, filmin genel ahlak ve aile yapısının korunması ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek, her iki yayın platformuna da üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.