Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni medya platformlarında yer alan "sokak röportajları" veya "vatandaşın görüşü" gibi adlarla sunulan içeriklerin, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğunu belirtti. Şahin, bu tarz röportajların, evrensel basın ilkelerine ve basın etiğine aykırı bir biçimde toplumun yanlış yönlendirilmesine yol açtığını vurguladı.

"Masum görünen formatlar dezenformasyon aracına dönüşüyor"

Şahin, özellikle ekonomik ve siyasi yönlendirmeler amacıyla kullanılan bu röportajların, yayıncılarının öznel fikirlerini destekleyen görüşleri öne çıkardığını ifade etti. Şahin, bu tür içeriklerin, toplumun geneliymiş gibi yansıtılan ama aslında sadece belirli bir mesajı iletmek için tasarlanan görüşlerle, kitlelerin bilinçli olarak yanıltıldığını ve sosyal medya aracılığıyla bu yanıltıcı içeriklerin hızla yayıldığını kaydetti.

RTÜK, dezenformasyona karşı harekete geçiyor

Bu tür yanıltıcı röportaj tekniklerinin, kitleleri sosyolojik çatışmalara yönlendirmek amacıyla kullanıldığına dikkat çeken Şahin, RTÜK’ün bu tür faaliyetleri yakından izlediğini ve görsel yayıncılık ilkeleri çerçevesinde gerekli adımları atmaya devam ettiğini belirtti.