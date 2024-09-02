RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Armağan Çağlayan’ın sunduğu “Sorgusuz Sualsiz” programında, YouTube ve sokak röportajlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde medya ve dijital içeriklerle ilgili artan tartışmalara yanıt veren Şahin, düzenlemelerin detaylarına dair bilgiler verdi.

Sokak röportajlarına düzenleme

Şahin, sokak röportajlarına yönelik yeni düzenlemeler getirileceğini belirtti. Bu kapsamda, sokak röportajı yapan kişilerin iftira atmaktan ve yanlış bilgi vermekten kaçınmaları gerektiğini vurguladı. "Dikkat etmeleri gerekecek. İftira atamayacaklar, yanlış bilgi veremeyecekler" diyen Şahin, bu düzenlemelerin amacı olarak doğruluğu ve güvenilirliği artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

YouTube ve dijital medya düzenlemeleri

YouTube üzerinden haber ve program yapanların da RTÜK'ten lisans alması gerekeceğini duyurdu. Şahin, "YouTube ile ilgili çalışma da yürütüyoruz. Ama kapatmak için değil, düzene sokmak için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu. Şu ana kadar YouTube’daki içeriklere müdahalede bulunmadıklarını belirten Şahin, kişisel yayınlar hariç tüm yayınların RTÜK denetiminde olduğunu açıkladı. Yeni düzenlemeyle, YouTube ve diğer dijital medyaların Türk kanunlarına uymak zorunda olacağını, lisans almak zorunda kalacaklarını belirtti.