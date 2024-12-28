Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, 2024 yılına ait raporunu paylaştı. Taşcı’nın raporuna göre, RTÜK iktidara yakın televizyonlara 10 kat daha az ceza uygularken, 63 milyon liralık ceza ile eleştirel medyayı ekonomik olarak zapturapt altına aldı.

RTÜK, 2024 yılında, iktidara yakınlığıyla bilinen kanallara yalnızca dört ceza keserken, muhalif yayıncılar adeta cezaya boğuldu. İktidar yanlısı Beyaz TV, TGRT Haber ve Akit TV toplamda 4 idari para cezası alırken, bu kanal sahiplerinin ödemesi gereken toplam ceza tutarı 18 milyon 450 bin lira oldu. En büyük ceza tutarını, 18 milyon lirayla ATV ödedi.

Eleştirel kanallara hızla artan ceza yükü

Öte yandan, muhalif yayıncılar için ceza kararları oldukça ağır oldu. Now (Fox) TV, TELE 1, Flash Haber, Sözcü TV, Halk TV ve Açık Radyo gibi kanallar toplamda 42 ceza aldı. Bu cezaların toplam tutarı ise 63 milyon 50 bin liraya kadar ulaştı. Eleştirel yayıncılara verilen bu cezaların iktidara yakın kanallara oranla 10 kat daha fazla olması, RTÜK’ün uyguladığı çifte standart olarak eleştirildi.

İlhan Taşcı, RTÜK’ün muhalif yayıncılara yönelik bu uygulamasını basın özgürlüğüne karşı ciddi bir tehdit olarak değerlendirdi. RTÜK’ün yasalarının ifade özgürlüğünü güvence altına almak yerine, hükümete yakın görüşleri savunan yayıncıları koruyacak şekilde işlediğini belirten Taşcı, bu durumu "düşünce ve ifadenin yayılmasını engelleyen bir yapı" olarak nitelendirdi.

“Muhalif yayıncıları resmen ekonomik olarak silkeledi”

“Eleştirel yayıncılarla, yandaşlar arasındaki 10 katlık ceza farkının RTÜK Yasası ya da yayın ilkeleriyle değerlendirilemeyeceğini” vurgulayan Taşcı, şunları söyledi:

“Aradaki bu 10 katlık fark iktidarın eleştirel yayıncılara bakışı, seslerini kısmaya yönelik adımları, basın özgürlüğüne karşı nasıl bir bakış geliştirdikleri biçiminde okumak gerekir. Cumhurbaşkanının CHP’li belediyelere yönelik bakanlara verdiği ‘silkeleyin’ talimatından vazife çıkaran RTÜK Başkanı da 2024 yılında muhalif yayıncıları resmen ekonomik olarak silkeledi.”

Taşçı, hem yurttaşlar tarafından en çok şikâyet edilen hem de iktidar çevrelerinin özel sohbetlerde rahatsızlığını yüksek sesle dile getirdiği gündüz kuşağı yayınlarında RTÜK’ün özellikle iktidara yakınlığıyla bilinen kanallara dokunamadığını söyledi.

“RTÜK Başkanı da yayıncılara sektörü dar ediyor”

Cezaların bir yandan da belli bir dini ve siyasi görüşün 85 milyon yurttaşa dayatılması anlamına geldiğinin altını çizen İlhan Taşcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seküler yaşamı benimseyenlerin yerden yere vurulduğu dizi içeriklerini görmezden gelip, tarikat ve cemaatlerin eleştirildiği kurgular üzerinden kanalları cezalandırmak yalnızca yayıncılığa dönük bir kısıtlama girişimi olmayıp belli bir dini ve siyasi görüşün 85 milyon yurttaşa dayatılmasıdır. Bu gömlek 85 milyon yurttaşa dar geldikçe, RTÜK Başkanı da yayıncılara sektörü dar ediyor. Öyle ki, aynı kalemden çıkan ve belli bir cemaat merkezinden yönetilen organizasyonla kurum dilekçe yağmuruna tutulup özünde kurgu olan diziler ‘dini gerekçelerle’ cezalandırılıyor. Ama ne hikmetse ‘milli ve manevi değerler’ gündüz kuşakları için bir türlü devreye girmiyor.”

RTÜK'ün cezalandırma politikası ve gelecek yılın görünümü

2024 yılında RTÜK tarafından uygulanan cezaların, önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörülüyor. Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in iktidarın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, bu durumun 2025'te de devam edeceğini söyledi. “Para cezası ile yıldırma baskısı” politikasının, muhalif yayıncıları yıldırma amacı taşıdığı ifade ediliyor.