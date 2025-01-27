İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun son yaptığı açıklamada kullandığı “Rubicon’u geçmek” deyimi, kökeni çok eskiye dayanan tarihi bir anlam taşır. Roma İmparatorluğu dönemine ait olan bu deyim, günümüzde "geri dönüşü olmayan bir karar almak" veya "kritik bir eşiği aşmak" anlamında kullanılmaktadır.

Deyim nereden geliyor?

Rubicon, Roma İmparatorluğu'nun İtalya topraklarında yer alan, dönemin en önemli sınırlarından biriydi. Roma kanunlarına göre hiçbir general, ordusunu bu nehri geçemezdi. Eğer bir komutan bu nehri aşarsa, bu durum “vatana ihanet” olarak kabul edilir ve “açık bir savaş ilanı” olarak görülürdü.

M.Ö. 49 yılında, Roma İmparatorluğu'nun ünlü komutanı Julius Sezar, Roma Senatosu ile yaşadığı politik çatışmalar sonucu ordusunu alarak Rubicon Nehri’ne geldi. Sezar, bu kritik noktada uzun bir düşünme süreci sonrası “Alea iacta est” (Zar atıldı) diyerek Rubicon Nehri’ni geçti. Bu karar, Roma İmparatorluğu’nda iç savaşın fitilini ateşledi ve tarihsel olarak “geri dönülemez” bir adım olarak kaydedildi.