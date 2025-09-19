Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Estonya hava sahasının Rus askeri uçakları tarafından ihlal edildiğini açıkladı. Kallas, bunun son derece tehlikeli bir provokasyon olduğunu vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Estonya hava sahasının Rus askeri uçakları tarafından ihlal edildiğini belirtti. Kallas, söz konusu ihlali "son derece tehlikeli bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

AB’den uyarı geldi

Kallas, açıklamasında, "Bu, AB hava sahasının son günlerde üçüncü kez ihlal edilmesi ve bölgedeki gerginliğin daha da tırmanmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı. AB’nin Estonya ile tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Kallas, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı’nın kararlılığını test ettiğini belirterek, “Zayıflık göstermemeliyiz” dedi.

Ne olmuştu?

Polonya, 9 Eylül’de Rusya’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini bildirmişti. NATO da buna karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya’nın da hava sahasında Rus İHA’sı tespit edildi.