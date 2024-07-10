Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Yuri Borisov, Amerika'nın Ay'a iniş yaptığını resmen kabul etti. Borisov, ABD'nin kendilerine Ay toprağı verdiğini ve bu toprağın gerçek Ay materyali olduğunu belirtti. Bu açıklama, yıllardır süregelen tartışmalara son noktayı koydu.

Uzay yarışı ve Soğuk Savaş dönemi

1950'lerin sonları ve 1960'ların başlarında ABD ve Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş adı verilen bir süpergüç rekabetine girdi. Sovyetler Birliği, 4 Ekim 1957'de ilk yapay uydu olan Sputnik 1'i fırlattı ve bu, uzay tarihine geçerken aynı zamanda Sovyetlerin kıtalararası nükleer füze gönderme kabiliyetini ortaya koydu.

ABD, Sovyetlerin bu başarısına karşılık olarak kendi uzay programını hızlandırdı. 12 Nisan 1961'de Sovyet kozmonot Yuri Gagarin, Vostok 1 aracı ile uzaya çıkan ilk insan oldu. ABD'nin cevabı ise kısa sürede geldi; Başkan John F. Kennedy, Ay'a gitme hedefini duyurdu.

Apollo 11 ve Ay inişi

20 Temmuz 1969'da, Apollo 11 görevi ile Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'ın Dünya'ya bakan tarafındaki Sessizlik Denizi'ne iniş yaptı. Bu tarihi an, Uzay Yarışı'nı fiilen sona erdirdi. Apollo 11 mürettebatı, Ay yüzeyinde toplam 21,5 saat kaldı ve 47,5 kilogram Ay materyali topladı.

Roscosmos'un açıklaması ve bilimsel doğrulama

Rusya Federasyonu Devlet Duması'nda konuşan Yuri Borisov, "Amerikalıların Ay'da olup olmadığına gelince, paylaşmam gereken bir gerçek var. Bu konuyla şahsen ilgileniyordum. Bir keresinde, astronotların keşif gezileri sırasında geri getirdikleri Ay toprağının bir kısmını bize verdiler" dedi. Rusya Bilimler Akademisi tarafından analiz edilen bu örnekler, Ay toprağının gerçek olduğunu teyit etti. Bu bilimsel doğrulama, Apollo görevlerinin ve özellikle Apollo 11'in tarihi kayıtlarını destekliyor.