Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin turizmde en çok tercih ettiği Antalya, aynı zamanda bu ülke vatandaşlarının yaşamak için geldiği kent de oldu. Rusya ve Ukrayna arasında 2022 Şubat ayında başlayıp, halen devam eden savaş, bu 2 ülkeden Antalya'ya göçü ciddi anlamda artırdı. Çok sayıda Rus ve Ukraynalı, Antalya'dan ev satın alıp, kiralayıp, oturma izinleri ile kentin Konyaaltı, Lara, Kemer, Alanya gibi sahil bölgelerinde yerleşik hayata geçti.



'100 BİN DOLAR ETMEYECEK EVLER, 250 BİN DOLARA YÜKSELDİ'



AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Rus ve Ukraynalılar başta olmak üzere yabancı yerleşimin arttığı kentte, bu göçlere bağlı ortaya çıkan sorunlar ve esnafa yönelik gelişmeleri değerlendirdi. Son dönemde çok tartışılan Rus ve Ukraynalıların satın aldıkları evleri kayıt dışı apart, pansiyon gibi günlük, haftalık ve aylık kiraya vermesine ilişkin Dere, "Antalya'da, havalimanından giriş yapan turist sayısı ile otellerde kalan turist sayısı arasında ciddi fark olduğu belirtiliyor. Birçok turist, bu tür evlerde kalıyor. Rus ve Ukraynalıların 250 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık alabilmesi için normalde 100 bin dolar etmeyecek evler, 250 bin dolara yükseldi. Böyle olunca fiyatlar aşırı yükseldi. Hem Antalyalılar hem Antalya'da görev yapan memur veya özel sektör çalışanlarının ev alma şansı artık kalmadı. Rus ve Ukraynalılar satın aldıkları bu evlerde 1 ay oturup, senenin 11 ayı turistlere kiraya vermeye başladı. Bu evler otel, pansiyon ve aparta dönüştürüldü. Bunların kayıt altına alınması ve normal esnafımız gibi gelip, sicil kayıtlarını yaptırarak, vergilerini ödemeleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kanunlarına uygun hareket etmeleri gerekiyor. Vatandaşlık almak için aldıkları evi, şimdi kayıt dışı kiraya verip, haksız para kazanıyorlar" dedi.



'ESNAF AÇISINDAN CİDDİ HAREKETLİLİK OLUŞTU'



Antalya'da her şey dahil sistem otellerde konaklayan turistlerin tesisten çıkmadığını, esnaftan alışveriş yapmadığını dile getiren Dere, bu tür evlerde kalan turistlerin ise tatilleri boyunca neredeyse tüm ihtiyaçlarını esnaftan karşıladığını belirtti. Dere, bu durumun piyasanın hareketliliği açısından olumlu yansıdığını söyledi. Dere, özellikle bu tür evlerin satın alındığı Konyaaltı, Kaş, Lara, Alanya gibi bölgelerde yabancıların satın alıp, kayıt dışı otele dönüştürdüğü evlerde kalan turistin tüm alışverişini esnaftan, pazardan yaptıklarını aktardı. Dere, "Konyaaltı, Kaş gibi bölgelerde esnaf açısından ciddi bir hareketlilik oluştu" diye konuştu.



KUAFÖR VE FOTOĞRAFÇILARIN İŞİ ARTTI



Rus ve Ukraynalı göçünün Antalya'da özellikle 2 sektörde hareketliliği artırdığına dikkati çeken Dere, şunları söyledi:

"Rus ve Ukraynalı kadınlar, güzelliklerine çok önem verdikleri için kuaförler ve güzellik salonlarında işler artmış durumda. Yine aynı şekilde fotoğrafçılık sektöründe de Rus ve Ukraynalı kadınlar nedeniyle ciddi artış olduğu belirtiliyor. Öte yandan Konyaaltı gibi bölgelerde sitelerin yüzde 90'ı, Rus ve Ukraynalı ağırlıklı. Site yöneticisi hatta kapıcısı bile Rus veya Ukraynalı. Rus ve Ukraynalılar sebebiyle hem ev fiyatları hem kiralarda ciddi artışlar yaşanıyor. Şu an hemen her sektörde personel ihtiyacı var. Asgari ücrete çalışacak eleman zaten bulunamıyor. Örneğin sanayide bir tornacı ustası 35 bin TL istiyor. Demir, ağaç, elektrik, klima, hizmet sektörü her alanda personel sorunu yaşanıyor."



YOĞUN FOTOĞRAF ÇEKİMİ TALEBİ



Alanya'da turistlere yönelik fotoğrafçılık yapan Aytaç Develi, genelde plajlar, tarihi ve doğal alanlarda Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan gibi ülkelerden gelen turistler veya yerleşik yabancılardan yoğun fotoğraf çekimi talebi aldıklarını söyledi. Fotoğraf çekimini talep eden müşterilerin yüzde 80'e yakınının kadınlardan oluştuğunu anlatan Develi, "Bir taraftan işlerimiz arttı ama bunların kendi içinde de fotoğrafçılar oluştu. Kayıt dışı, sosyal medya platformu üzerinden iş yapan fotoğrafçılar var. Dolayısıyla bu işi kaçak yapanlar nedeniyle zarar görüyoruz. Bu konuda birkaç kez şikayette bulunduk ancak sonuç alamadık" dedi.

Fotoğraf çekimleri için portakal, lavanta, pamuk bahçeleri, Side, Alanya Kalesi, antik tiyatro ve kentler, tarihi nitelikteki evlerin bulunduğu sokaklar, Tazı Kanyonu, Kurşunlu başta olmak üzere şelale, deniz ve plajlar, en çok tercih edilen alanlar arasında yer alıyor.