Vahdet AYAZ, (DHA)- Rusya’nın Kırım Valisi Sergey Aksyanov, Kerç Köprüsü’nde yaşanan 'acil durum' nedeniyle trafiğin durdurulduğunu duyurdu. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov ise genç bir kadının yaralandığını, anne ve babasının ise hayatını kaybettiğini bildirdi. Köprüdeki 'acil durumun' neden yaşandığına dair ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

Rusya’nın Kırım Valisi Aksyanov, “Kerç Köprüsü’nde trafik durduruldu. Krasnodar Bölgesi tarafındaki 145’inci ayağın yakınında acil bir durum meydana geldi. Kolluk kuvvetleri ve tüm sorumlu servisler çalışmalarını sürdürüyor. Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı Vitaly Savelyev ile görüştüm ve durumu eski haline getirmek için tedbirler alınıyor” dedi.

Belgorod Valisi Gladkov, Kerç Köprüsü’nde yaşanan ‘acil durum’ nedeniyle genç bir kadının yaralandığını, anne ve babasının ise yaşamını yitirdiğini belirtti.

“KÖPRÜDEN GEÇMEKTEN KAÇININ”

Aksyanov, köprüden geçiş yapılmaması konusunda çağrıda bulunarak, “Mevcut durum göz önüne alındığında, yarımada sakinlerinden ve ziyaretçilerinden Kerç Köprüsü üzerinden seyahat etmekten kaçınmalarını ve güvenlik nedeniyle yeni bölgeler üzerinden alternatif bir kara yolu seçmelerini rica ediyorum” dedi.

PATLAMA MI OLDU?

Batı medyası yaşanan gelişmeler kapsamında köprüde bir patlama ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi, 8 Ekim 2022’de Kerç Köprüsü’nde meydana gelen patlamalar sonucu oluşan hasarı gösteren fotoğrafı tekrar alıntılayarak, “Köprü yeniden uykuya daldı” ifadelerini kullandı.

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