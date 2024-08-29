Rusal, 2024'ün ilk yarısında üretim ve sevkiyatlardaki artışla birlikte güçlü finansal sonuçlar elde etti. Çin'e yapılan rekor seviyedeki sevkiyatlar, Rusya'nın Ukrayna ile olan çatışmasına rağmen şirketin büyümesini destekledi. Rusal, küresel alüminyum pazarında baskın bir rol oynamaya devam ediyor.

Çin'e rekor sevkiyatlar

Rusal, alüminyum ve alümina üretimini artırmayı başardı ve özellikle Çin pazarına yapılan sevkiyatlar rekor seviyelere ulaştı. Şirket, 2024'ün ilk yarısında 1,96 milyon ton birincil alüminyum ve 3 milyon tona yakın alümina üretti. Bu üretim rakamları, önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösteriyor. Çin dışındaki en büyük alüminyum üreticisi olan Hong Kong merkezli Rusal, küresel pazarda güçlü bir konumunu sürdürüyor.

Rusya pazarında iyileşme

Rusal, Batı yaptırımlarının baskısına rağmen Rusya pazarında da toparlanma yaşadı. Ukrayna çatışması öncesi seviyelere geri dönen yerel pazar, şirketin mali tablolarında önemli bir yer tuttu. Batı yaptırımlarından doğrudan etkilenmese de bazı Batılı müşterilerin Rus yapımı metal alımlarından kaçınması, Rusal'ın stratejik olarak Çin ve Asya pazarlarına yönelmesine neden oldu.

Alüminyum fiyatlarındaki artış da Rusal'ın kâr artışına katkı sağladı. Alüminyum fiyatları ton başına 2.360 dolara kadar yükselirken, alümina fiyatları da yüzde 14 artışla 402 dolar seviyesine ulaştı. Şirketin gelecekte de Çin pazarındaki etkisini artırması ve Asya pazarında büyümeye devam etmesi bekleniyor.