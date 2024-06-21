Avustralyalı ünlü oyuncu Russell Crowe, Yüzüklerin Efendisi serisinde Aragorn rolünü neden reddettiğine dair yeni açıklamalar yaptı. İngiliz GQ dergisine konuşan Crowe, bu kararından pişman olmadığını belirterek, rolü reddetme nedenini anlattı.

Rolü Reddetme Nedeni

Russell Crowe, Yüzüklerin Efendisi serisinde Aragorn rolü için düşünülen isimlerden biriydi. Ancak Gladiator filmiyle en iyi erkek oyuncu Oscar ödülünü kazanan Crowe, bu rolü reddetmişti. Crowe, Peter Jackson'ın kendisini gerçekten istemediğine inandığını belirtti. "Bu kararı yönetmenin değil stüdyonun verdiğini hissediyordum," diyen ünlü oyuncu, Peter Jackson'la yaptığı telefon görüşmesinde, yönetmenin kendisini projeye çekmeye çalıştığı izlenimini edinmediğini söyledi. "Aklında zaten yapmak istediği başka biri olduğunu hissettim. Ve benim öne çıkıp evet demem aslında onun yoluna çıkacaktı," diye ekledi.

Aragorn Rolü İçin Diğer Adaylar

Aragorn rolü için ilk düşünülen isimlerden biri Viggo Mortensen değildi. Peter Jackson, başlangıçta Stuart Townsend'i seçmiş ve onunla bir süre sette çekimler yapmıştı. Ancak, daha sonra Townsend'in yerine Viggo Mortensen getirildi. Mortensen'in rol için harika bir seçim olduğu ortaya çıktı ve Yüzüklerin Efendisi serisindeki performansıyla büyük beğeni topladı.

Russell Crowe'un Kariyerindeki Zamanlama

Crowe, Oscar ödülü kazandığı dönem çok popüler bir isimdi. Gladiator filmi ile büyük bir başarı elde etmişti ve bu dönem Yüzüklerin Efendisi serisinin yapım süreci ile örtüşüyordu. Crowe, rolü reddettiği için pişman olmadığını belirtti ve bu kararının kariyerine olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi.

Russell Crowe'un Aragorn rolünü reddetme kararı, Yüzüklerin Efendisi serisinin tarihindeki ilginç anekdotlardan biri olarak kaydedildi. Viggo Mortensen'in bu rolü üstlenmesi, serinin başarısında önemli bir etken oldu ve Aragorn karakteri, Mortensen'in performansıyla ikonik hale geldi.