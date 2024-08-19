Başakşehir Tapu Müdürlüğünde maddi menfaat karşılığında usulsüz işlem yapıldığı iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Tapu Müdürlüğünde 2020 yılında rüşvet karşılığı işlem yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Olay tarihinde Başakşehir Tapu Müdürlüğünde görevli olup bugün güncel görev yerleri farklı tapu müdürleri K.Ü. ve R.K, tapu müdür yardımcıları S.İ. ve Ü.T, tapu memurları B.K. ve S.A, 6 emlakçı, 1 güvenlik görevlisi ve 1 temizlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan zanlılardan beşi serbest bırakıldı, tapu müdürleri K.Ü. ve R.K'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul merkezli İzmir, Bursa ve Şırnak'ta, 16 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Tapu müdürlüğünde görevli şüphelilerin arşivden usulsüz evrak temin ettiği, suç eylemlerinde iş takipçiliği yapan emlakçıların parayı, güvenlik ve temizlik görevlileri aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırdığı belirlenmişti.

Şüphelilerin suça konu usulsüz tapu işlemlerinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmişti.