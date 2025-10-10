Nevşehir’de alkol testi çetesi operasyonu kapsamında, özel bir şirket adına hastanede çalışan 5 bilgi işlem personelinin, rüşvet karşılığı uyuşturucu testlerini negatife çevirdiği ve alkol oranlarını düşürdüğü ortaya çıktı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Rüşvet Karşılığı Testler Değiştirildi

Nevşehir’de özel bir şirket adına Nevşehir Devlet Hastanesi’nde görev yapan 5 bilgi işlem personelinin, alkol ve uyuşturucu test sonuçlarını rüşvet karşılığında değiştirdiği tespit edildi. Görevlilerin işlem başına 20 ila 30 bin lira arasında para aldığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, 15 şüphelinin uyuşturucu test sonuçlarının negatife çevrildiği, 5 sürücünün ise alkol oranlarının düşürüldüğü ortaya çıktı.

Çok Sayıda Adrese Eş Zamanlı Baskın

Hastane yönetiminin suç duyurusunda bulunmasının ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Nevşehir merkezli Ürgüp, Gülşehir ve Kayseri’de toplam 21 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

Otel Sahibinin Evinde Esrar Tesisi

Gözaltına alınanlar arasında, Göreme’de otel sahibi olan O.Y. de yer aldı. O.Y.’nin evinde esrar üretimi için özel bir tesis kurduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.