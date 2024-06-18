Putin ve Kim Jong Un, Pyongyang'da bir araya gelecek ve önemli anlaşmalar imzalayacak.

24 Yıl sonra tarihi ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi bir ziyaret için Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a geldi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Putin'in bu ziyaretinin, Kore Halk Cumhuriyeti Başkanı Kim Jong Un’un daveti üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Kim Jong Un'dan havaalanında karşılama

Pyongyang Havaalanı’na iniş yapan Putin, Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un tarafından şahsen karşılandı. Bu sıcak karşılama, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Önemli anlaşmalar imzalanacak

Putin ve Kim Jong Un’un yarın bir araya gelerek çeşitli konuları ele alması ve bazı önemli anlaşmalara imza atması bekleniyor. Bu görüşmelerin ardından iki liderin ortak bir basın toplantısı düzenleyeceği de bildirildi.