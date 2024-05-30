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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların yaşamını desteklemek için yaklaşık 2,5 ton yük götüren Progress MS-27'nin 1 Haziran'da istasyona ulaşması bekleniyor.

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ 12.42'de gerçekleştirilen fırlatma anını çok sayıda yabancı turist yerinde izledi.

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