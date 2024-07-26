Rusya Merkez Bankası, ekonomideki enflasyon baskısına karşı önemli bir adım atarak politika faizini yüzde 18'e yükseltti. Rusya Merkez Bankası, bugün yaptığı açıklamada politika faizini yüzde 18'e yükselttiğini duyurdu. Banka, ülke ekonomisi üzerindeki enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiğine dikkat çekti.

İç talep artışı ve üretim kapasitesi

Açıklamada, iç talepteki artışın ürün ve hizmet üretimini artırma olanaklarını önemli ölçüde aştığı belirtildi. Bu durumun enflasyon üzerinde baskı oluşturduğuna vurgu yapıldı. "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18 seviyesine yükseltme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

Piyasa beklentileri karşılandı

Piyasa beklentileri, Bankanın politika faizini 100 ila 200 baz puan artıracağı yönündeydi. Banka, bu artışla birlikte piyasa beklentilerini de karşılamış oldu.

İlave para politikası sıkılaştırması

Açıklamada, enflasyonun düşmeye başlaması için ilave para politikası sıkılaştırmasının gerektiği belirtildi. Bu nedenle, faiz artışının yanı sıra başka tedbirlerin de alınabileceği sinyali verildi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 7 Haziran'da yüzde 16 seviyesinde sabit bırakmıştı. Ancak, o tarihten bu yana enflasyon baskısının artması, Bankanın daha agresif bir para politikası uygulamasına neden oldu.