Rusya Merkez Bankası, 2022 ve 2023 yıllarında gelişmiş ülkelerde yaşanan hızlı faiz artışlarının küresel finansal piyasalar üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu belirtti. Banka, yüksek faiz oranları ve birikmiş dengesizliklerin büyük ölçekli bir kriz riskini beraberinde getirebileceğine dikkat çekti. Raporda ayrıca Rus ekonomisinin büyüme beklentileri ve dijital ruble hakkında da bilgi verildi.

Küresel kriz riskleri

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, gelişmiş ülkelerde son iki yılda faiz oranlarında yaşanan hızlı artışların küresel finansal piyasalar için büyük riskler taşıdığı vurgulandı. Raporda, "Gelişmiş ülkelerin 2022-2023 yıllarında yaşadığı politika faiz oranlarındaki artış, tarihin en hızlılarından biridir. Bu yüksek faiz oranları ve birikmiş dengesizlikler, 2007-2008 küresel finansal krizi ile karşılaştırılabilir ölçekte bir kriz riskini beraberinde getirebilir" ifadesi kullanıldı.

Raporda, yaklaşık 15 yıl süren "sıfıra yakın faiz oranı" döneminin sona erdiği ve bu durumun küresel finansal dengeler üzerinde etkili olabileceği belirtildi. Gelişmiş ülkelerdeki yüksek faiz oranlarının ve dengesizliklerin, piyasalarda geniş çaplı bir finansal istikrarsızlığa yol açabileceği öngörülüyor.

Rus ekonomisinin büyüme beklentileri

Rusya Merkez Bankası, Rus ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında aşırı ısınmanın azalmasını beklediğini açıkladı. Ekonominin 2023 yılında yüzde 3,5 ila 4 oranında büyümesi öngörülürken, 2027'den itibaren büyümenin yüzde 1,5 ila 2,5 arasında daha dengeli bir seviyeye geleceği tahmin ediliyor. Bu süreç, yürütülen para politikalarıyla desteklenecek.

Dijital ruble ve uluslararası işbirliği

Raporda, dijital para birimleri geliştiren yabancı merkez bankalarıyla ortak işbirliklerinin sürdürüldüğü belirtilerek, dijital rublenin uluslararası sınır ötesi işlemlerde önemli avantajlar sağlayabileceği ifade edildi. Dijital rublenin, sınır ötesi yerleşimlerde kullanılma olasılığı, Rusya'nın finansal sistemi için yeni fırsatlar sunabilir.