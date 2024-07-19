Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, dünya genelinde başta havalimanları olmak üzere birçok sektörü etkileyen iletişim kesintisinin ardından, ülke içindeki kritik altyapı tesislerinde yerli yazılımın önemini vurgulayan bir açıklama yaptı. Bakanlık, ülkedeki havalimanlarında herhangi bir aksama yaşanmadığını belirterek, Microsoft ile ilgili gelişmelerin yerli yazılım kullanımının gerekliliğini gösterdiğini ifade etti.

Kesintinin etkileri ve Rusya’nın hazırlığı

Dünya çapında büyük yankı uyandıran ve özellikle havalimanları ile bankacılık sektörünü etkileyen iletişim kesintisinin, Rusya'da ciddi bir sorun yaratmadığı açıklandı. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank da küresel iletişim kesintisinin faaliyetlerini etkilemediğini duyurdu.

Microsoft ve küresel iletişim kesintisi

Küresel iletişim kesintisinin, Microsoft'un siber güvenlik hizmetlerini sağlayan CrowdStrike'tan kaynaklandığı bildirildi. Bu kesinti, ABD, Avrupa, Asya ve Avustralya'da çeşitli havayolu şirketlerinin uçuşlarını gerçekleştirememesine, Londra Borsası ve diğer bankacılık hizmetlerinde aksamalara neden oldu.

Yerli yazılımın stratejik önemi

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, yaşanan kesintinin ardından yaptığı açıklamada, "Microsoft ile ilgili gelişmeler, kritik altyapı tesislerinde yabancı yazılımların yerine yerli yazılım kullanılmasının önemini bir kez daha gösteriyor" dedi.

Sberbank ve havalimanları kesintiden etkilenmedi

Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank, küresel iletişim kesintisinin kendi faaliyetlerini etkilemediğini belirtti. Aynı şekilde, ülke genelindeki havalimanlarının da kesintiden etkilenmediği açıklandı. Bu durum, Rusya'nın yerli yazılım çözümlerine verdiği önemin bir yansıması olarak değerlendirildi.