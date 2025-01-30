Rus ordusunun Ukrayna’nın Sumi kentinde bir apartmanı hedef alması sonucu dört kişi hayatını kaybederken, dokuz kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna’da düzenlediği saldırılarına devam ediyor. Rus güçleri, gece saatlerinde Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Sumi kentini hedef aldı. Kentte bir apartmana yönelik düzenlenen saldırıda dört kişi hayatını kaybederken, dokuz kişi yaralandı.

Ukraynalı yetkililer, saldırının apartmandaki beş daireyi tamamen tahrip ettiğini ve 20’den fazla aracın hasar gördüğünü belirtti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS), molozlar arasında arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.