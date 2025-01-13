Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Saldırı, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını kesmeyi hedefliyordu.

Ukrayna'nın İHA saldırısı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattının altyapısını hedef alarak Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna 9 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Ancak tüm İHA'lar, Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

İstasyon zarar görmeden faaliyetine devam ediyor

Açıklamada, İHA saldırısının ardından kompresör istasyonunun herhangi bir zarar görmediği ve TürkAkım'a doğal gaz sevkiyatının kesintisiz şekilde devam ettiği vurgulandı. Rusya, saldırının Avrupa'ya yönelik gaz sevkiyatını durdurma amacını taşıdığını belirtti.