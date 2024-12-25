Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus şirketlerinin uluslararası ödemelerde Bitcoin ve farklı dijital varlıkları kullanmaya başladığını açıkladı. Devlet kanalı Rossiya-24’e konuşan Siluanov, dijital varlıkların dış ticarette kullanımının artacağını belirtti.

Deneysel süreç başladı

Siluanov, Rusya’da madencilik yoluyla elde edilen Bitcoin’lerin, tedarik edilen ürünlerin ödemesinde kullanılmaya başlandığını ifade etti. “Bu tür ödemeler başladı” diyen Siluanov, sürecin başarılı olması halinde kullanımın yaygınlaştırılacağını söyledi.

Gelecek yıl genişletilecek

Ödeme yönteminin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Maliye Bakanı, “Bu tür işlemlerin gelecek yıl daha fazla yaygınlaşacağını düşünüyorum” dedi. Bu açıklama, Rusya’nın küresel ekonomik yaptırımlar karşısında alternatif ödeme sistemleri arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yasal altyapı oluşturulmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ağustos’ta imzaladığı kararname ile kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını yasal hale getirmişti. Ancak, kripto paraların ülke içinde bir ödeme aracı olarak kullanılmasına hala izin verilmiyor.

Ekonomik yaptırımlar ve alternatif çözümler

Batı ülkelerinin yaptırımlarına maruz kalan Rusya, dijital varlıkları ödeme sistemi olarak değerlendirerek uluslararası ticaret engellerini aşmayı hedefliyor. Bitcoin ve dijital varlıkların kullanımı, geleneksel finansal sistemlerden bağımsız işlem yapılmasını sağlıyor.