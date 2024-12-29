Azerbaycan, Rusya Federasyonu vatandaşlarının ülkedeki kalış süresini 180 günden 90 güne indiren bir karar aldı. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, 1 yıl içinde Azerbaycan'da kalmalarına izin verilen süreyi kısaltarak bu düzenlemeyi hayata geçirdi.

180 günden 90 güne indirildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yaptığı açıklamada, bu kararın mütekabiliyet esası gereği alındığını vurguladı. Hacızade, Rusya Federasyonu'ndaki yasal değişiklikler doğrultusunda, Azerbaycan da dahil olmak üzere bazı ülkelerin vatandaşlarının Rusya'da kalış süresinin 180 günden 90 güne indirildiğini belirtti.